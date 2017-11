Politiloggen

TROMØY, SKILSØY, kl. 00.17: Melding om personer som kaster sykler og en båt på vann. Båten er tatt opp igjen, men syklene ligger under vann. Det er også revet ned en trapp ved brygga og utført skadeverk på en båt. Politiet har ikke sett personene.

LYNGDAL, kl. 02.17: Politiet får melding om en beruset mann som slår på et vindu. Mannen var borte da politiet ankom.

KRISTIANSAND, kl. 02.31: En mopedfører stakk fra en kontroll ved Grim. Politiet har funnet føreren, som har erkjent å ha ført mopeden. Føreren er anmeldt.

GRIMSTAD, kl. 03.10: Menn kaster søppeldunker på en bil. En bil har fått en bulk. Etter at de hadde ryddet opp etter seg ble en mann bortvist fra sentrum for resten av natta.

ARENDAL, kl. 03.15: To menn bortvist fra sentrum etter at de hadde sparket i stykker et skilt. Mennene ordner selv opp med butikken som eier skiltet.

FLEKKEFJORD, kl. 03.34: En mann er slått og har anmeldt forholdet. Politiet kjenner identiteten på de involverte og etterforsker saken videre.

FARSUND, kl. 03.37: Melding om slagsmål. Ingen er blitt skadet. Politiet har vært i kontakt med partene, og avventer en eventuell anmeldelse.

GRIMSTAD/ARENDAL, kl. 04.00: Melding om mann som går i veibanen på E18. Mannen var borte da politiet ankom.

GRIMSTAD, kl. 07.20: Etter gjentatte klager på forstyrrelse av natteroen med musikk blir en mann anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg.

KRISTIANSAND, kl. 09.25: En mann på 44 år anmeldes for kjøring i påvirket tilstand.