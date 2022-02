– I disse dager er at vi skal flytte abonnementssystemet vårt fra Schibsted til Polaris Media. Vi går over på et system hvor vi skal kunne drive med enda bedre produktutvikling og gi bedre redaksjonelle produkter til våre lesere, sier Sverre Johnsen, direktør for brukermarked i Polaris Media Sør AS.

Fra fredag ettermiddag vil derfor alle sakene på nettavisen til Lindesnes avis ligge åpne i flere dager framover.

– Vi antar at det vil ta fem-seks dager å komme over på det nye systemet. Polaris Media bygger opp en plattform med helt moderne systemer, og det er en omfattende prosess som tar tid, sier Johnsen.

Det er Lindesnes avis og Lister24 som er de første avisene over på det nye systemet.

– Vi håper nå at folk benytter seg av en unik mulighet til å bli kjent med Lindesnes, og at folk vil være med som abonnenter også etter denne perioden, sier konstituert ansvarlig redaktør i Lindesnes, Hanne Christine J. N. Borø.

Hanne Christine J. N. Borø påpeker det viktige samfunnsoppdraget avisen har i kommunen. Foto: Kristian van Pelt (arkivfoto)

I slutten av desember lanserte mediehuset egen app, og oppfordrer leserne til å laste ned denne.

– Nå har vi mulighet til å sende ut pushvarsler slik at vi kan varsle leserne raskt ved hendelser og viktige nyheter. Vi vet at en del har tatt appen i bruk, og har fått gode tilbakemeldinger, sier Borø.