Arbeidsledigheten var på 3,7 prosent i november. Det er 0,1 prosentpoeng mer enn i oktober, ifølge SSB.

Ledigheten er 0,6 prosentpoeng høyere enn bunnen i mai 2022.

– Den siste tids økning i ledigheten kommer hovedsakelig som følge av at flere prøver å få seg jobb, og ikke at mange flere mister jobben, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk i Statistisk sentralbyrå.

Samtidig som at ledigheten har gått opp, har det vært en økning i antall sysselsatte. Det tyder på at økningen i arbeidsledigheten i hovedsak kommer av at flere har meldt seg som aktive på arbeidsmarkedet, og ikke at flere har mistet jobben.

De sysselsatte utgjorde 70,2 prosent av befolkningen mellom 15–74 år i november.