Pakningene er søte, men innholdet er ikke noe for de minste. Forbrukerrådets store tannkremtest viser nemlig at kjente og populære barnetannkremer ikke er bra for de små kroppene.

– Vi finner stoffet titandioksid i tre tannkremer for barn: Peppa Gris, Flux 6+ og Bamse, skriver Forbrukerrådet på sin nettside mandag 13. november.

Men det holder ikke å kjøpe tannkremen på apoteket, hvis du vil unngå titandioksid.

– Vi fant mange tannkremer i apotekhyllene som inneholder stoffet. For å styre unna stoffet må du lese ingredienslista svært nøye, sier tjenesteansvarlig for tester i Forbrukerrådet, seniorrådgiver Elin Vestrum.

Hun mener at lovverket må bli strengere, for skriftstørrelsen er ofte så liten at det kan være vanskelig å lese, og i enkelte tilfeller er titandioksid erstattet med koden ci77891.

– Vi er bekymret for den totale mengden av skadelige stoffer som de mest sårbare, nemlig barn og unge, får i seg fra produkter de bruker daglig. Vi mener stoffer som er mistenkt helseskadelige må reguleres strengere enn i dag, sier hun.

Forbudt i mat og godteri

For to år siden konkluderte EUs mattrygghetsorgan, EFSA, med at titandioksid ikke lenger kan anses som trygt å bruke i mat, og stoffet ble derfor forbudt.

Årsaken er at stoffet mistenkes å være gentoksisk og kreftfremkallende. Enkelte studier antyder også effekt på nervesystemet, at stoffet kan påvirke immunsystemet og gi betennelser i kroppen. Stoffet er likevel fortsatt tillatt å bruke blant annet i kosmetikk, tannkrem og legemidler, leser vi hos Forbrukerrådet.

– Vi mener produsentene må ta ansvar og selv fase ut stoffer som mistenkes å ha alvorlig helseskadelig effekt. Slike stoffer hører ikke hjemme i hverdagsprodukter som for eksempel tannkrem, sier Vestrum.

Flux føres av Karo Pharma AS. De opplyser til Nettavisen at alle typene av Flux tannpasta er tatt ut av salg i Norge fra og med september, men at det kan være noe restlager i enkelte apotek.

Avisen har bedt produsentene med titandioksid i sine tannkremer om en kommentar og har også spurt om de vil kutte ut stoffet. Ikke alle har svart i skrivende stund, skriver Nettavisen.

– Jobber med erstatning

Orkla lager både Solidox og Jordan som begge har varianter med titandioksid. Kommunikasjonssjef Orkla Health, Elin Reitan, forsikrer overfor Nettavisen at alle deres tannkremer er helt trygge å bruke.

– Våre barne- og juniortannkremer er helt fri for titandioksid, mens titandioksidet brukt i vår voksenportefølje er helt trygg. sier hun til avisen.

– Men da ingrediensen er omdiskutert jobber vi med å finne erstatningsstoffer til titandioksid i de produktene vi bruker det, slik at forbrukerne skal slippe å føle på en usikkerhet når de ser ingredienslisten, og håper å lansere dette i løpet av 2024. Men alle våre tannkremer er altså helt trygge å bruke slik de er i dag, sier Reitan.

Coops billigmerke Xtra har også titandioksid, og kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen sier til avisen at:

– Titandioksid er allerede forbudt i matvarer, og Coop var tidlig i gang med å fase ut titandioksid fra våre produkter. Tannkrem anses ikke som en matvare på samme måte, men også her er vi nå godt i gang med utfasing.

Sjekk din tannkrem

Eksempel på en populær tannkrem som kommer dårlig ut i testen fordi det et påvist titandioksid, er Solidox Frisk Pust.

Alle tannkremene fra Colgate i testen, får smilefjes.

I bildegalleriet ser du eksempler på tannkremer som får «surt fjes». Her er hele testen med 33 tannkremer (ekstern lenke).