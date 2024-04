Industriens lønnsramme på 5,2 prosent gir Fagforbundet et godt utgangspunkt når kommuneoppgjøret starter om en uke, mener leder Mette Nord.

Mandag 15. april skal Fagforbundet i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for til sammen 170.000 medlemmer. Forbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i offentlig sektor.

– En lønnsvekst på 5,2 prosent og en tydelig lavlønnsprofil gir et godt grunnlag for forhandlingene i offentlig sektor. Fagforbundet vil sikre hele laget økt lønn, og at de med minst må få mest, sier forbundsleder Mette Nord.

Fellesforbundet og Norsk Industri har avtalt et videre arbeid for å sikre ansatte nødvendig påfyll av kompetanse. Reformen er et spleiselag der arbeidsgivere, arbeidstakere og staten bidrar med midler som skal sikre ansatte rett til fri med lønn for kurs og andre kompetansehevende tiltak.

– Etter- og videreutdanningsreformen er en viktig seier for Fellesforbundet og oss i LO. Dette er en erkjennelse som arbeidsgiver burde ha kommet fram til på egen hånd for lenge siden. Ulike sektorer har ulike utfordringer, og Fagforbundet vil følge opp dette gjennom å tilpasse det til våre medlemsgrupper i de ulike avtaleområdene, sier Nord.