MANDAL Klokken 20.21 lørdag kveld får politiet melding om en trafikkulykke på fylkesveg 455 ved Greipslandssletta. En enslig bil har kjørt ut av veien og truffet fjellet.

– Politiet er på stedet. To personer er involvert. Det skal ikke være alvorlige skader, men behov for ambulanse, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt.

Klokken 20.45 opplyser operasjonssentralen at de to i bilen er lettere skadd, og tas med i ambulanse for sjekk. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart.

