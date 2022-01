Tirsdag melder Lindesnes kommune at 50 innbyggere testet positivt på koronaviruset mandag. Forrige uke ble totalt 386 personer smittet. Av disse var nesten halvparten under 20 år og nærmere 90 prosent under 50 år.

Også i Åseral har det blitt påvist smitte mandag. På kvelden testet en ungdomsskoleelev positivt på koronaviruset. Eleven var på skolen mandag og alle elever i ungdomsskolen har derfor fått to hurtigtester. Disse skal de ta før skoletid tredje og femte dag, altså torsdag og lørdag. Ingen av de andre elevene trenger å være i karantene, opplyser Åseral kommune på sine nettsider. Per tirsdag er det to smittede i kommunen.

Tirsdag melder Sørlandet sykehus at åtte personer er innlagt med Covid-19. To av disse er under 50 år.