Kaldt vær kan gi glatt føre på Sørlandet i helga. Selv om veien tilsynelatende er bar og fin, kan den i virkeligheten være stedvis glattpolert, påpeker Statens vegvesen.

– Reduser hastigheten, sier fungerende avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i veivesenet i en pressemelding.

På de høytrafikkerte vegene brukes vanligvis salt for å gjenopprette bar vei etter snøvær, men når det blir kaldere enn minus ti grader reduseres effekten av saltet, skriver veivesenet.

– Min oppfordring inn i helga er derfor å redusere hastigheten for å ta høyde for at kjøreforholdene ikke er slik som de ved første øyekast kan se ut som, sier Hansen.