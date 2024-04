I kampen mot spredningen av den skadelige fremmedarten havnespy ber Miljødirektoratet norske fritidsbåteiere om hjelp.

– For å hindre at havnespy sprer seg har det stor betydning at fritidsbåteiere nå ved sesongstart sjekker og smører båtene sine, for å fjerne havnespy og unngå at fremmedarten får feste seg, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

Havnespy er hittil funnet på Vestlandet og like utenfor Oslofjorden ved Koster i Sverige. Arten har trolig kommet inn i norsk farvann festet til skroget på større skip. Hambro mener fritidsbåtene nå spiller en sentral rolle.

– Fritidsbåter utgjør en risiko fordi de beveger seg mye rundt, til havner og grunnere områder hvor havnespy trives best.

Miljødirektoratets direktør viser til aktsomhetsplikten som sier at alle har en plikt til å unngå at fremmede arter sprer seg. Hvis du oppdager havnespy skal du gjøre tiltak for å redusere risikoen for at arten spres videre, forteller Hambro.

Hvis havnespyet har festet seg på båten er det mest effektive å spyle og skrape båten. Havnespy dør på land etter en uke, i ferskvann tar det bare seks timer.