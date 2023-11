En mann i 60-årene fra Sørlandet er dømt til 11,5 års forvaring for gjentatte overgrep mot sin egen datter.

Mannen er tidligere dømt for flere overgrep mot barn. Retten mener nå at det må en forvaringsstraff til for å beskytte samfunnet mot ham i årene framover, skriver Fædrelandsvennen.

Dommen er i tråd med aktors påstand. Aktoratet sa under rettssaken at handlingene bærer preg av et ønske om seksuell kontakt med barn.

Mannen sa i rettssaken at anklagene mot ham var løgn. Agder tingrett fester imidlertid lit til datterens forklaring.

– Jeg har snakket med min klient, og han er fast bestemt på å anke dommen. Han er klar på at han ikke gjort dette, sier forsvarer Helge Dolsvåg.

Datterens bistandsadvokat, Eirik Ramsland, sier at dommen etter hans syn er i samsvar med sakens svært alvorlige karakter.

I dommen heter det at datterens forklaring fremstår detaljert, nyansert, konsistent og troverdig.

Mannen ble også dømt til å betale 425.000 kroner i oppreisningserstatning til datteren.