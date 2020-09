Berget livet da han fikk ny lever – oppfordrer flere til å bli organdonor

Jon Sætre Skagestad Benkestok fikk ny lever i 2016. Vis mer Monica Gyberg Nielsen

Det er rekordlange ventelister for å få et nytt organ. Å si til dine nærmeste at du er organdonor står sentralt i kampanjen under Donasjonsuka 2020.