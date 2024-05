En mann i 50-årene fra Lindesnes er tiltalt for ruskjøring. Mannen skal ha kjørt bil i vinter, til tross for at han var påvirket tilsvarende en promille over 1,2. Også dagen etter den første hendelsen, skal han igjen ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Samme kveld er han tiltalt for å ha inntatt narkotiske stoffer også etter kjøringen, til tross for at han forstod at kjøringen kunne medføre politietterforskning.