August begynner med variert varsel: – Vi er superfornøyde!

Meteorologene melder en variert start på august. Turistene er forberedt på «norsk sommer». Og uavhengig av været har servicenæringen opplevd en historisk sesong.

– Du, det er den beste sommeren noen gang. Vi har holdt på i 30 år, og holdt til her på Gierts Karis plass i 20 av dem. Vi er superfornøyde!

Det sier en fornøyd Britt Bianca Taanevig, daglig leder ved klesbutikken Checkpoint i Mandal.

– Det er nok mest på grunn av covid-19. Folk har ikke reist så mye ut, og det virker som om folk vil støtte opp om butikkene. Vi har tatt igjen på omsetningen.

Taanevig har erfart at regn ikke har noe å si denne sommeren, da folk er i byen.

– Uten at jeg kan prate for de andre, så tror jeg at de fleste opplever gode tider. Jeg kan ikke huske at det har vært så mye turister noen gang, sier hun.

Familien Alver Håvik møtte full sommer da de var i Tromsø i juli. Det ble en kontrast til sørlandsbyen Mandal i år.

– Vi har kjørt halve Norge, sier en engasjert Gabriel Alver Håvik (10).

– Det er litt tilfeldig at vi er her. Vi har tilgang på en bedriftshytte, sier Hanne Alver Ellingsen.

Mens de er i Mandal står blant annet Lindesnes fyr på listen over attraksjoner.

– Vi satset jo mest på at godværet ville være her i Mandal og ikke i Tromsø. Vi vet at det er en kino her om været blir dårlig, sier en blid Hanne Alver Ellingsen.

Den vestlandske familien presiserer at de var forberedt på «norsk sommer».

Meteorologisk institutt melder om skiftende vær for dagene som kommer.

– I dag, mandag, og i morgen har vi en nordvestlig vind, som utover tirsdagen vil dabbe av til sørlig bris, sier Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt.

– Det blir stort sett pent vær i dag. I morgen vil det skye til på ettermiddagen, og regn vil komme til kvelden. Regnet drar seg gjennom natten til onsdag og gir seg ikke før natt til torsdag.

Ifølge Gislefoss kan torsdag og fredag se ut til å bli bedre, men dette kan endre seg, advarer han.