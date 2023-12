Etter at Kamal Adwan-sykehuset nord på Gazastripen ble stormet av israelske styrker forrige uke, er driften ved sykehuset stanset og pasienter evakuert, ifølge WHO.

Ifølge palestinske myndigheter brukte israelske styrker en bulldoser til å ta seg inn i sykehuset, og fordrevne mennesker som søkte tilflukt der, ble drevet på flukt. Israel hevder at sykehuset ble brukt av Hamas-krigere. Verdens helseorganisasjon (WHO) sier til nyhetsbyrået at de jobber med å skaffe seg informasjon om sykehuset.

– Etter det vi kjenner til er ikke sykehuset funksjonelt mer, sier Richard Peeperkorn til Reuters. Han leder WHOs arbeid på Gazastripen.

(NTB)