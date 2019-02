Åpner i sentrum: – Skal ikke være en døgnflue

MANDAL I lokalene som sist huset konkursrammede La Strada er det nå duket for et nytt konsept med Bent Sandevand og Jimmi Neiiendam bak spakene.

Det vil serveres både dansk og norsk mat, og de nye driverne er opptatte av å skreddersy et tilbud som ikke allerede eksisterer i byen.

– Vi vil heller prøve å utfylle hverandre fremfor å overkjøre med akkurat de samme produktene, sier Neiiendam til Lindesnes.

Lover «galskap»

Sammen med Sandvand har han tidligere drevet nevnte Paulsens hotell, samt Simonhuset på Feda og nå sist Café Verftet i Ny-Hellesund. Og de erfarne restaurantdriverne lover å ta med seg den samme «galskapen» de er kjent for til Mandal.

– Vi liker å kjøre litt galskap, og det er viktig for oss at folk blir møtt med et smil og går ut med et smil – og derfor er det viktigste hos våre ansatte at smilet er på plass, understreker Neiiendam.

På Tidemands Café skal gammelt møte nytt, og det skal ikke gå upåaktet hen at de har fått navnet sitt fra en av byens store kunstnere.

Skal studere historie

– Nå skal vi sette oss veldig inn i både Mandals og Adolph Tidemands historie. Vi ønsker alltid en historisk tråd i konseptene våre som vi kan videreformidle, forteller Neiiendam.

De vil også by på både quiz, tema-kvelder og live-musikk. Og uniformene fra tidligere konsepter beholder de også.

– Det blir flosshatt – det er noe som blir lagt merke til og som vi føler passer veldig fint med dette konseptet også, sier Neiiendam.

Privat

– Både Drømmeplassen og La Strada har gått konkurs i disse lokalene de siste to årene. Hva tenker dere om det?

– Det er noe vi har tenkt på. Men vi har ikke satt oss inn i hva som gikk galt for dem. Samtidig er dette en fantastisk beliggenhet. Og sommeren i de fleste sørlandsbyer er jo bankers. Så må vi bare jobbe knallhardt for å klare resten av året. Og vi går ikke inn i dette uten tro på å klare det. Vi skal ikke være en døgnflue, forsikrer Neiiendam.

Storfornøyd eier

Det er Erik Tønnesen som eier bygget. Og han legger ikke skjul på at han er strålende fornøyd med å få Neiiendam og Sandvand inn i lokalene.

– Dette er jeg veldig glad for. Jeg var i dialog med dem allerede for to år siden, men da ville de til Ny-Hellesund. Så nå var det naturlig å ta kontakt på nytt nå, sier Tønnesen.

– Har de to siste konkursene ført til at du har justert vilkårene?

– Jeg føler jeg alltid har gitt rimelige vilkår, og det viktigste for meg er at Mandal sentrum fungerer. Så jeg kan si at de har fått økonomiske betingelser som medfører at det ikke er husleie som er grunnen om de ikke skulle lykkes, understreker Tønnesen.

Han trekker frem det at de to nye driverne har skaffet seg hybel i Mandal som et nøkkelkriterium for at de skal lykkes.

– De vil være aktive her og kjenne på markedet og publikum og ta nødvendige justeringer. Tilstedeværelse er en nøkkel om du skal drive butikk eller restaurant, mener gårdeieren.