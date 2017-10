Ønsker tips om tyvjakt

MARNARDAL Tirsdag 17. oktober fikk politiet melding om mulig tyvjakt på elg i nærheten av avkjøringen til ungdomshuset i Laudal.

Elgkalven er skutt i hoderegionen - trolig i morgentimene mandag morgen. Elgen er dratt over et jorde før den er forlatt i veikanten ved fylkesvei 461, opplyser politibetjent Else Margrethe Bjørnstad ved Mandal politistasjon.

Politiet ønsker tips om personer og biler i nærheten av stedet. Saken er anmeldt og etterforskes av lensmannen i Marnardal og Audnedal, Odd Arvid Johannesen.