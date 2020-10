Par siktet for grov hvitvasking - fant flere hundre tusen kroner i siktedes hjem

Det ble funnet flere hundre tusen kroner i det siktede parets hjem da politiet ransaket boligen i forrige uke. Nå er paret siktet for grov hvitvasking. Vis mer Illustrasjonsfoto: Norges Bank

Et par fra Lindesnesregionen ble i forrige uke pågrepet og siktet for grov hvitvasking av et stort pengebeløp. Under ransakelse av parets hus fant politiet flere hundre tusen kroner i sedler.