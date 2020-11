Har lagt ut 500 tonn grus på dugnad for å ruste opp kommunal vei

Nicolai Strømberg (t.v.), Steffen Dyrstad og Jack Bentsen deltok på dugnaden på Skjernøya lørdag. Vis mer Karoline Johannessen Litland

Innbyggerne på Skjernøya har jobbet dugnad i over fem år for å ruste opp Gamleveien. Lørdag var de igjen samlet – for å gjennomføre siste etappe.