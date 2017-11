BIRKELAND, kl. 00.29: Politiet har fått melding om skadeverk på en bolig, der noen skal ha tømt et pulverapparat. Politiet undersøker åstedet.

SØRLANDSSENTERET, 00.30: En mann er pågrepet og anmeldt for brudd på besøksforbud.

ARENDAL, kl. 00.34: En beruset mann er bortvist fra sentrum for resten av natta etter å ha forstyrret ro og orden.

ARENDAL, kl. 00.48: Det har vært en trafikkulykke på E 18 i østgåendeløp, der en bil har gått rundt. Trafikken ble dirigert om Nedenes. To personer ble sendt til sykehus, men ingenting tydet på alvorlige personskader. Klokken 02.13 var veien åpen igjen.

KRISTIANSAND, kl 0..53: To menn bortvist fra sentrum for resten av natta etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested.

ARENDAL, kl 01.19: En mann er pågrepet og anmeldt for å ha slått til dørvakter på et utested.

KRISTIANSAND, kl. 01.34: Beruset mann i sentrum er innbrakt til politiet da han ikke kunne ta vare på seg selv.

ARENDAL, kl. 01.39: Kvinne pågrepet og anmeldt for å ha vært inne i flere biler samt kommet med trusler.

KRISTIANSAND, kl. 01.52: Kvinne innbrakt til politiet og anmeldt for ikke ha etterkommet politiets pålegg.

FLEKKEFJORD, kl. 01.55: En mann yppet til bråk i sentrum. Politiet lette etter mannen, men kunne ikke finne ham.

ARENDAL, kl. 02.17: En mann er pågrepet og anmeldt for ordensforstyrrelse, samt besittelse av narkotika.

KRISTIANSAND, kl. 02.17: Melding om en mann som banker på flere dører på Lund. Politiet har lett etter mannen uten resultat.

KRISTIANSAND, kl. 02.19: Melding om slagsmål ved et utested i sentrum. Det ender med at hele seks personer bortvises for resten av natta.

KVINESDAL, kl. 02.19: Rådyr påkjørt ved Gjemlestad.

GRIMSTAD, kl. 02.20: Melding om en mann som løper på E 18 ved Bie. Mannen var borte da politiet ankom.

ARENDAL, kl. 02.29: Natteravnene kommer over en beruset person i sentrum. Tatt over av helsevesenet.

FLEKKEFJORD, kl. 02.40: Mann bortvist fra sentrum etter å ha stjålet øl på et utested. Politiet avventer anmeldelse.

KRISTIANSAND, kl. 02.45: Beruset mann innbrakt til politiet da han ikke ville fjerne seg fra en adresse.

KVINESDAL, kl. 03.06: Melding om uvettig kjøring ved Åmot industriområde. Vedkommende var borte da politiet ankom.

VÅGSBYGD, kl. 03.16: Beruset dame ville ikke betale for drosjetur. Ordnet etter hver opp og betalte, før hun ble kjørt hjem av politiet.

KRISTIANSAND, kl. 03.20: Politiet kommer over en mann med kuttskader i hodet. Bakgrunnen er en krangel mellom han og en kvinne. Politiet oppretter sak på forholdet.

KRISTIANSAND, kl. 03.28: Melding om mann som går i veibanen på E 18 Haumyrtunnelen. Mannen var borte da politiet ankom.

TVEDESTRAND, kl. 03.39: Eier av et nachspiel blir pålagt å dempe lydnivået og ikke forstyrre natteroen.

KRISTIANSAND, kl. 03.46: En mann som tidligere på kvelden ble bortvist av politiet har returnert til sentrum. Anmeldes av politiet for ikke å etterkomme politiets pålegg.

GRIMSTAD, kl. 03.26: Rådyr påkjørt på fv420, døde av skadene.

KRISTIANSAND, kl. 03.49: Klage på høy musikk som forstyrrer natteroen. Det var imidlertid stille da politiet ankom.

FARSUND, kl. 03.53: Beruset drosjepassasjer klarer ikke si hvor han skal. Finner etter hvert rett adresse og blir kjørt hjem.

KVINESDAL, kl. 04.41: Promillekontroll på Øyesletta. Ti kontrollerte, ingen reaksjoner fra politiet.

SØRLANDSPARKEN, 04.50: En mann er pågrepet og anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted samt besittelse av narkotika.