MANDAL Politiet melder klokken 18.37 om trafikkulykke på E39. Ulykken skal ha skjedd på toppen av Trybakken. Nødetatene er på stedet.

- To biler har kollidert i samme kjøreretning. Den ene har av ukjent årsak stoppet her og er blitt kjørt i bakfra mens den har stått i ro. Totalt fem personer er involvert, og de er kjørt til Sørlandet sykehus Kristiansand for sjekk. Bilen som stoppet skal ha hatt en henger og blitt truffet av bilen bak. Ulykken skjedde i vestgående kjørefelt. Alle nødetatene har vært på stedet. Veibanen ryddes nå. Trafikken dirigeres i østgående kjørefelt og det vil ta en halvannen til to timer før trafikken går som normalt igjen, sier innsatsleder i politiet Eivind Erøy.

Det skal ha vært kraftig motsol på ulykkesstedet skriver politiets operasjonssentral på Twitter.