Kerem Shalom-overgangen ble stengt i helgen etter et Hamas-angrep i nærheten der fire israelske soldater ble drept, men Israel varslet onsdag morgen at den var åpen igjen.

Kommunikasjonsdirektør Juliette Touma i FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) sa sent onsdag ettermiddag at det ikke hadde kommet noe ny nødhjelp til Gazastripen, og at organisasjonen er blitt tvunget til å rasjonere drivstoffet, som den importerer gjennom Rafah.