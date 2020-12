Været på fyret: Varm og våt november avslutter en varm og våt høst

November bød på full storm 22. november, fire dager med liten storm, fire dager med sterk kuling, syv dager med stiv kuling og ni dager med liten kuling. Vis mer Kjell Olsen

Før november kom hadde vi allerede nådd normalen for nedbør for et år. Ifølge pensjonert fyrvokter Kjell Olsen, ble også november noe fuktigere enn forventet, men ikke mye.

