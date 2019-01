Hilde Wøhni Joakimsen

MANDAL – Dette gjorde vi for avdøde Odd Mikael Moen, sier en Iselin Toft Dyrstad (27) fra Skjernøya.

Dette er saken:

En skadet hest. En kreftsyk andelseier som nektet å gi opp hesten, men måtte gi tapt for kreften i november. En 27-åring fra Skjernøya som både trener og behandler hesten tilbake på banen.

Andelslaget bestemmer at det første løpet Ethiopia River vinner, skal pengene gå til Kreftforeningen.

Det ender med seier på første forsøk.

Dessverre døde andelseier Odd Mikael Moen av kreft i november i fjor, og han fikk dermed ikke oppleve comebacket til hesten. Men til ære for Moen får Kreftforeningen 16.000 kroner.

– Det var helt fantastisk. Hesten ville vinne. Jeg sov ikke natta etter seieren for hele historien med hesten er så sterk, sier Iselin Toft Dyrstad.

Hun er fysioterapeut og osteopat, og driver Healthy Horse der jobben hennes er å reise rundt for å behandle hester. Til daglig holder hun til på Stall Skagestad ved Valand, der har har to egne hester som hun trener. Den ene er en sprangponni, den andre er Ethiopia River.

– Det startet i august i fjor. Jeg hadde en hest tidligere som ble solgt, og jeg ønsket en ny løpshest. Derfor la jeg ut en forespørsel på Facebook om noen hadde en hest å låne ut eller selge. Ronny Mørland i Oslo, som da eide Ethiopia River, tok kontakt og jeg fikk umiddelbart en god magefølelse. Det var flere som tok kontakt, og hadde hester som både var i god form og som kunne være klare til start med en gang – hester som man ikke måtte trene opp igjen. Men historien til Ethiopia River fascinerte meg.

Det var rart og kan egentlig ikke beskrives – men jeg fikk umiddelbart en god følelse, sier Iselin Toft Dyrstad.

Alvorlig skade

– Jeg så jo selvsagt at hesten hadde gått gode løp tidligere og hadde god rekord i forhold til grunnlaget på hva hun hadde tjent. Samtidig var det en alvorlig bøyeseneskade hun hadde hatt i ene bakfoten. Men Ronny Mørland og Odd Mikael Moen nektet å gi henne opp, og snakket godt for henne. Jeg forhørte meg med veterinæren og folk jeg stoler på, og alle var positive. Vi har sandbane på Skagestad vi kan trene på, pluss at jeg kunne jo behandle henne selv. I og med at det var en såpass bra hest – tenkte jeg at dette tar vi sjansen på, forteller Toft Dyrstad.

– Så jeg fikk 70 prosent av henne mot at jeg trente henne opp igjen. Disse 70 prosentene har jeg delt ut til andelsaget vårt, som heter Frisk Sprut. Det består av John Håland, Nina Hagen, Lillian Toft, Thorstein Dyrstad, Sverre Jacobsen, Bernt Ove Johnsen og Jan Erik Mørland. De øvrige 30 prosentene eies av Ronny Mørland og Odd Mikael Moen og en del andre, og det er jeg som er andelsstyrer, sier hun.

Andelseier Ronny Mørland forteller:

– Jeg var andelsstyrer da hesten fikk seneskaden. Det var en alvorlig skade, og hun ville trenge lang rekonvalesens. Da var det ikke alle andelseiere som ønsket å være med videre, kun Odd Mikael Moen og meg. Dette var sommeren 2017, og Ethiopia River hadde bare rukket å gå fire løp for oss. Vi måtte sende henne til såkalt utegang for rekonvalesens. Der sto hun i ett år, og gikk rundt og bare tok det helt med ro, sier Mørland.

Løpshode

– I august i fjor kom jeg over Iselin Toft Dyrstads henvendelse på Facebook. Jeg hadde fortsatt tro på hesten og tok kontakt med Iselin – og heldigvis var hun positiv. Ethiopia River har et voldsomt løpshode, hun vil være først. Hun har stor lungekapasitet og sterk og god, og har høy kapasitet i forhold til hva hun har tjent inn.

– Det var stort at hun vant, og det var leit at Odd Mikael ikke fikk være der å oppleve det, sier Mørland.

Iselin Toft Dyrstad har brukt tid på Ethiopia River.

– Jeg hentet henne i august 2018, og da hadde hun ikke trent noe på en stund. Hun var ihvertfall 70 kilo for tjukk, så vi begynte forsiktig med skritteturer så hun skulle få komme i gang. Deretter begynte vi suksessivt med trening på sandbanen vi har på Skagestad og vi lot henne få god tid. Hun har ikke vært vanskelig å trene opp. Jeg trener henne med pulsmåling og tar melkesyreprøver, og da jeg tok de første melkesyremåling på henne - så måtte jeg ta den på nytt. Jeg trodde rett og slett ikke på resultatet.

Da skjønte jeg at dette er en hest med vanvittig kapasitet.

Hun scorer høyt, er treningsvillig og rett og slett søt og god å holde på med. Jeg har trent henne gradvis opp, og også behandlet med henne med laser i den tiden jeg har hatt henne. Hun har trent på løpsbanen vi har på Skagestad, og det fine dekket på banet har gjort henne godt.

Comeback

Mandag 21. januar var det klart for comebacket til Ethiopia River.

– Hun hadde ikke vært på banen på to år, så i utgangspunktet hadde jeg tenkt at vi skulle ta det rolig og at hun skulle få en fin opplevelse av å være tilbake på banen. Jeg planla at hun skulle få ligge innvendig i første spor bak en annen hest , og kose seg der. Så fort vi kom på startstreken merket jeg det på henne: Hun skulle vinne.

– Da løpet startet prøvde jeg alt jeg kunne for å bremse henne, så hun ikke skulle ta seg helt ut. Men da vi kom til siste sving kjente jeg at nå må jeg bare slippe henne; dette ville hun så voldsomt. Så inn mot mål styrte hun egentlig alt selv, og det ble seier. Helt fantastisk. Hun visste fra start til mål at dette skulle hun vinne, forteller Dyrstad.

– Dette ville pappa satt utrolig stor pris på, sier Mats-Erik Moen, sønnen til Odd Mikael Moen, som døde av kreft 13. november i fjor 71 år gammel.

– Da han ble pensjonist ble han voldsomt interessert i hest og brukte mye tid på det. Han var veldig opptatt av Ethiopia River. Han ville blitt veldig glad for seieren, og at premien til Kreftforeningen. Da moren vår døde i 2005 ga vi også penger til Kreftforeningen. Søsteren min Hege og jeg setter stor pris på at pappa omtales i denne artikkelen, og vi er glade for at hesten gjør det så bra, sier Mats-Erik Moen til Lindesnes.

Ethiopia River og Iselin Toft Dyrstad har sitt neste løp 8. februar på Bjerke travbane.