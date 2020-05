Helikoptertrafikk langs ny E 39-trasé

Et helikopter med et slikt lavthengende måleapparat vil fly langs ny E 39-trasé mellom Lindland i Holum og Herdal i Lyngdal kommende uke. Vis mer Nye Veier

Nye Veier skal bruke helikopter for å geoscanne traseen fra Lindland i Holum til Herdal i Lyngdal. Det betyr at fra og med tirsdag vil et helikopter fly lavt i terrenget.