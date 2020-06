Politiloggen: Flere tatt for båtkjøring i fylla i natt

Det har vært en hektisk natt for politiet i Agder. Her er hendelsene:

Agder: Politibåtene i Arendal og Kristiansand har totalt kontrollerte 63 båtførere. Fire er anmeldt for å ha ført båt i beruset tilstand - og over lovlig grense. Ellers har det blitt utferdiget tre forenklede forelegg for manglende vestbruk og to for manglende lanterneføring.

Lillesand: Politipatrulje har gitt pålegg til huseier om å redusere støynivået i forbindelse med fest på stedet.

Arendal: Båtfører anmeldes for å ha kjørt båt i beruset tilstand. Båtførerbevis beslaglegges og sak opprettes.

Lillesand: mann anmeldes for å ha slått og sparket dørvert på utested, mistenkte bortvist fra sentrum. Sak opprettet.

Kristiansand: melding om slagsmål mellom 5-6 personer i sentrum. Politipatruljer raskt på stedet. Rolig. Ingen som fremstår skadet.

Kristiansand: Bragdøya, båtfører anmeldes for å ha kjørt båt i beruset tilstand.

Arendal: Pollen, ny båtfører anmeldes for å ha ført båt i beruset tilstand. Båtførerbevis beslaglegges også

Tvedestrand: Sentrum, mann anmeldes for skadeverk v/ ruteknusing og truende oppførsel mot andre personer. Pågripes og kjøres arresten i Arendal. Sak opprettes.

Eydehavn: Kl 06:40: Melding om brann i søppelcontainer. Brannvesenet rykker ut.

Grimstad: E 18 v/ Vik, melding om en sau som står i nærheten av veibanen, vestgående retning.