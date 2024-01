Riksadvokaten har tiltalt Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Det bekrefter Riksadvokaten i en pressemelding fredag formiddag.

Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble drept i Baneheia i Kristiansand, 19. mai 2000.

«Fredag 19. mai 2000 om kvelden i Baneheia i Kristiansand, etter forutgående overveielse, stakk han Lena Sløgedal Paulsen med kniv i overkroppen og halsen slik at hun døde. Drapet ble begått for å tildekke at han hadde begått seksuelle overgrep mot henne og mot Stine Sofie Sørstrønen», skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i grunnlaget for tiltalen.

Kristiansen frikjent etter 21 år

Opprinnelig ble Viggo Kristiansen dømt for dette drapet, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen.

Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen.

Andersen har tidligere forklart at Viggo Kristiansen var initiativtaker til voldtektene og drapene. Kristiansen anmeldte Andersen for uriktige anklager i 2014.

I desember 2022 ble Kristiansen frikjent etter å ha sonet 21 år i fengsel.

15. juni i fjor ble det kjent at saken mot Andersen skulle gjenåpnes. Det ble enstemmig vedtatt av Gjenopptakelseskommisjonen.

Rettssak i april

Rettssaken mot Andersen er forhåndsberammet til å starte 15. april 2024.

Jan Helge Andersen fikk beskjeden fredag morgen, skriver VG.

– Jeg har det greit, men jeg har ingenting jeg vil si nå, sier han til avisen og henviser til sin advokat Svein Holden.

– Vi tar Riksadvokatens beslutning til etterretning. Jeg konstaterer at Andersen ikke er tiltalt for uriktig anklage, men jeg har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, sier Holden til NRK.

Andersen har også vært anmeldt for grov uriktig anklage mot Viggo Kristiansen.

«Riksadvokaten har kommet til at det ikke er grunnlag for tiltale mot Andersen for uriktig anklage eller forsøk på uriktig anklage, dels som følge av foreldelse og dels på grunn av manglende bevis for skyld i form av fullbyrdelsesforsett», skriver Riksadvokaten i en pressemelding.

Foreldrene vil være til stede i rettsaken

Foreldrene til de to jentene som ble drept i Baneheia i 2000, håper nå å få endelige svar på hva som skjedde, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

Han representerer de fire etterlatte foreldrene sammen med advokat Håkon Brækhus.

– Foreldrene kommer nok til å følge saken mest mulig, og de ønsker nok i hovedsak å være til stede i retten, sier Beckstrøm.