– Det er kjempebra. Det betyr at 142 ungdommer har satt seg ned og lest stillingsannonsen. Mange av dem har kanskje søkt jobb for første gang. Det er masse læring i dette, sier Anette Strandmyr Fidje, SLT-koordinator i Lindesnes kommune.

Kommunen har nå 33 sommerjobber å by på, men dersom de har kapasitet, kan det bli flere stillinger.

Anette Strandmyr Fidje er fornøyd med at 142 ungdommer har søkt på sommerjobb i kommunen. Foto: Arkivfoto: Elin Østraat

Får svar i mai

Søknadsfristen gikk ut tirsdag og Fidje har så smått begynt å se på søknadene.

– Det er interesse for alle jobbene. Noen vil jobbe med barn og unge, andre vil ut i naturen og jobbe med planter, og noen kan tenke seg å være renholdere. Det er et stort sprik. Guttene heller mot å fjerne søppel og planter i skjærgården, sier hun.

Neste uke skal en gruppe sette seg ned og gå gjennom alle de 142 søknadene. Deretter vil mellom 40 og 45 ungdommer bli kalt inn til intervju før de i slutten av mai får vite hvem som får sommerjobbene.

– Det tar litt tid siden de er så mange, men alle vil få beskjed i slutten av mai om de har fått en jobb eller ikke. Vi skulle virkelig ha ansatt alle sammen, det er jo kjempeflotte ungdommer, sier Fidje.

Geografisk spredning

De kommer til å ansette både ungdommer med og uten arbeidserfaring. Alle i alderen 15 til 24 år kunne søke, men det er flest jobber til dem under 18 år. Fidje understreker at de ønsker en geografisk spredning slik at ungdommene kommer fra store deler av Lindesnes kommune.