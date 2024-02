Norge leder milliardprosjekt fra EU innen folkehelse

Denne uken samles forskere fra 25 land i Oslo for å starte et av de største EU-prosjektene noensinne om forebygging av kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer.

Prosjektet «Joint Action Prevent NCD» har et budsjett på 1 milliard kroner over fire år, noe som er 20 prosent av hele EUs helsebudsjett. Det ledes av Folkehelseinstituttet sammen med Helsedirektoratet.

Hovedmålet med prosjektet er å redusere byrden av kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer som diabetes type 2, KOLS og hjerte- og karsykdommer, og å redusere risikofaktorene.

Prosjektet skal identifisere tiltak som kan gi effekt både på samfunnsnivå og på individnivå – som for eksempel hvordan gi enkeltpersoner mulighetene for å ta bedre valg for sin helse. På kreftområdet skal prosjektet blant annet finne bedre måter å identifisere individer med høy risiko for å utvikle ulike typer kreft, noe som deretter vil kunne brukes til bedre forebygging, diagnostikk og behandling.

Knut-Inge Klepp, vitenskapelig koordinator for prosjektet i Helsedirektoratet, sier i en pressemelding at han også er opptatt av at prosjektet skal se nærmere på sosiale forskjeller innen helse, og jobbe for å redusere sosiale forskjeller i behandling av kreft og andre viktige folkesykdommer.

– De med høyere inntekt og utdanning har bedre helse og lever lenger enn de med lavere inntekt og utdanning. Som samfunn kan vi ikke akseptere at visse grupper er mer eksponert for sykdom og tidlig død, sier Klepp.