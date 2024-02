En kvinne i 40-årene bosatt i Lindesnes ble i oktober i fjor stanset av politiet da hun var ute og kjørte bil i Kristiansand. Da blåste hun til over lovlig alkoholverdi, og ble tatt med til politistasjonen i Kristiansand. På nytt viste utåndingsprøven at hun hadde for høye verdier, tilsvarende 0,6 i promille.

Da rettssaken var oppe i tingretten, ga kvinnen er uforbeholden tilståelse.

Hun ble dømt til 14 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Som betyr at hun i første omgang slipper å sone. I tillegg ble hun fratatt førerretten for en periode på 12 måneder, og må betale 10.000 kroner i bot.