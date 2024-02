25. juni-redningspersoner hedres med medalje: – En bismak

To av de som la Zaniar Matapour i bakken den fatale kvelden 25. juni 2022, gir for første gang intervju om hva som skjedde. Mandag skal de hedres med medalje.

Mandag skal tolv personer hedres med medaljen for edel dåd for sin innsats under angrepet i Oslo sentrum 25. juni 2022, der to personer ble drept og mange flere ble skadd.

Bjarne Finsrud er den eneste som får medaljen i gull, mens de andre får den i sølv. Det var Finsrud som dyttet Matapour over ende da han skulle lade maskinpistolen. Han forteller til NRK at han tenkte «det er nå eller aldri» før han tok sats og løp rett inn i den nå terrortiltalte 44-åringen.

– Tanken var vel egentlig bare at her må du prøve å gjøre noe, sier Finsrud.

Han fikk hjelp av samboeren Bjørn Yngve Bjørneseth og flere andre som kom raskt til med å overmanne Matapour, som fremdeles var bevæpnet med en en håndpistol.

De sier de setter pris på å bli hedret, men peker på at bakteppet for medaljeoverrekkelsen er dyster.

– Det er så forferdelig trist å vite at to personer ble drept og at så mange ble såret. Det er fint med medalje, men det gir selvsagt en sterk bismak, sier Finsrud.

– Samtidig er det en anerkjennelse for at vi har gjort noe riktig, sier Bjørneseth.

Mandagens medaljeoverrekkelse finner sted i regjeringens representasjonsanlegg. Fra regjeringen vil fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap), justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) delta.