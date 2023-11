FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) har hatt et team på Shifa-sykehuset på Gazastripen. Nå setter WHO i gang full evakuering fra det de omtaler som en «dødssone». – Teamet så et sykehus som ikke lenger evner å fungere: Intet vann, ingen mat, ingen elektrisitet og tømte medisinske forsyninger, skriver Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-sjef, på X.

WHO vil i løpet av de neste 24 til 72 timene – avhengig av garantier fra partene i konflikten om sikker ferdsel – transportere pasienter vekk fra Shifa-sykehuset. Det skal skje til Nasser-sykehuset og det europeiske Gaza-sykehuset.