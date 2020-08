Mandal Open 2020: – Dette kan bære videre til OL i Hong Kong

Kristiansanderen Daniel Tangerud vant Mandal Open 2020 i kategorien Senior Street. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Under årets Mandal Open var det fart, spenning, og en hel haug med triks. Til tross for restriksjoner av publikum, ble det en gjennomført god dag for de skateglade på Betongen.