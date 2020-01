Ønsker frivillige besøkende

Leder i Mandal Røde Kors, Brede Pedersen, ønsker frivillige til en visitortjeneste for innsatte i Agder fengsel avdeling Mandal. Signe Marie Rølland

Mandal Røde Kors ønsker å opprette en visitortjeneste for fengsel-innsatte. I en ny rapport forteller frivillige hvor skadelig de opplever at isolasjonen er for de innsatte.

LINDESNES – Mange innsatte har ikke et nettverk på utsiden med folk som kan besøke dem, og noen har familie og venner som bor langt unna, fordi de soner langt hjemmefra.