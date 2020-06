Domstolene i Norge er delt opp i tre nivåer, tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

Norge har et prinsipp at man skal dømmes av sine likemenn. Derfor brukes meddommere/lekdommere. Dette er personer som ikke er juridisk utdannet.

I straffesaker for tingretten oppnevnes to lekdommere som sammen med en fagdommer avgjør skyld- og straffespørsmålet. Ved anke i straffesaker hvor retten skal prøve skyldspørsmålet, settes lagmannsretten med to fagdommere og fem meddommere.

Skjønnsretten er en særdomstol som etter plan og bygningsloven kan opprettes av Kommunaldepartementet. Dette skjer etter søknad fra en kommune for å avgi skjønn eller vurdering etter loven.

For å bli meddommer må du være mellom 21 og 70 år, være valgbar til kommunestyret og snakke og forstå norsk.

Hva vil det si å være meddommer? - fem minutters YouTube-film fra Domstoladministrasjonen

Kilde: wikipedia/Store Norske Leksikon