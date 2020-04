Med promille i 128 km/t

UP har torsdag formiddag stanset en bilfører som lå godt over fartsgrensen på E 39. Bilfører blåste også til over lovlig promilleverdi.

Politiet skriver på Twitter like etter klokken 11 at en UP-patrulje har stanset en bilfører i høy hastighet. Bilfører var også pårvirket under kjøringen.