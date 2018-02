GRIMSTAD, kl. 02.25. Ordensforstyrrelse. En person bortvist fra sentrum resten av natta etter bråkete oppførsel på utested.

FLEKKEFJORD, kl 02.40. Ordensforstyrrelse - slagsmål mellom to personer. En person kjørt til legevakt for sjekk. Politiet oppretter sak på forholdet.

KRISTIANSAND, kl. 02.42: Tre personer bortvist fra sentrum resten av natta etter ordensforstyrrelser og tilløp til slagsmål.

LILLESAND, kl. 02.59: Melding om trafikkuhell - en bil har kjørt ut og havnet på taket ved Storemyr. En person har løpt fra bilen. Vi søker i området. En person som mistenkes for å ha kjørt bilen er pågrepet - mistanke om kjøring i beruset tilstand. Førerkort er beslaglagt.

KRISTIANSAND, kl. 03.09: Ordensforstyrrelser. Tre personer bortvist fra sentrum resten av natta.

MANDAL, kl. 03.16: Melding om overstadig beruset person ved utested i sentrum. Ikke i stand til å ta vare på seg selv. Personen kjørt til legevakt for behandling.

KRISTIANSAND, kl. 03.43. To personer er utsatt for trusler / forsøkt ranet ved Nybyen av to gjerningsmenn. Gjerningsmennene har løpt fra stedet. Vi snakker med de fornærmede og søker etter gjerningsmennene.

ARENDAL, kl. 03.05: En person innbragt og satt i arrest da han ikke etterkom pålegg om å forlate sentrum.