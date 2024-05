– Til tross for at strømprisene har falt i Sør- og Midt-Norge, vil likevel de fleste husholdninger her få litt høyere strømregninger for april i år enn de fikk for april i fjor. Det skyldes at været var kaldere i april i år, og at folk derfor brukte mer strøm til oppvarming, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge til NTB.