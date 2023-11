Mangel på mat, vann og medisiner for fordrevne palestinere kan føre til at flere dør av sykdommer enn av bombingen på Gazastripen, advarer WHO.

Det er stor risiko for sykdomsutbrudd blant de 1,3 millioner menneskene som bor i tilfluktsleirer på Gazastripen, sier generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) onsdag.

Ifølge WHO er 111.000 mennesker rammet av lungeinfeksjoner og 75.000 av diaré, hvorav halvparten er barn under 5 år.

– Gitt levekårene og mangelen på helsehjelp, kan flere dø av sykdommer enn av bombing, sier Tedros.

Han ber om at våpenhvilen mellom Hamas og israelske styrker forlenges og kaller det et spørsmål om liv og død.

Etter at Hamas angrep Israel 7. oktober i år, har 1,8 millioner mennesker, rundt 80 prosent av Gazas befolkning, blitt fordrevet på grunn av angrep fra israelske styrker, ifølge FN.