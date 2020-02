Fikk møte idolet Lars Monsen

Are Omland (22) fikk møte Lars Monsen for en selfie etter foredraget i Buen. Tomas Jerstad tar bilde med mobilen. Marianne Furuberg

Tomas Jerstad (16) og Are Omland (22) fikk møte forbildet Lars Monsen etter foredraget i Buen. – Jeg er litt skjelven, sier Omland.

– Det var et veldig inspirerende og lærerikt foredrag, sier Tomas Jerstad (16) rett etter at det nesten to timer lange foredraget med Lars Monsen I Buen er ferdig.