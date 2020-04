Truet med våpen og skjøt på bil og hus

En mann i 50-årene må møte i Kristiansand tingrett etter at han er tiltalt for å ha truet to personer med hagle.

En mann i 50-årene står tiltalt for grove trusler etter at han skal ha truet to mennesker og avfyrt skudd med med et haglgevær i juli i fjor.