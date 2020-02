Lærte om lønn og skatt i «Vårt samfunn»: – En morsom skoledag

F.v. Triana Kristiansen (9), Kaja Leland Frivold (9), Jahn Fredrik Haaland (9) og Mohammed Jamil (10) trives godt i «Vårt samfunn». Marianne Furuberg

Fjerdeklassingene ved Ime skole fikk prøve seg som ansatt og forbruker da de åpnet «Vårt lokalsamfunn». Her hadde de blant annet skjønnhetssalong, kafé og diskotek.

– Jeg måtte spørre foreldrene hans om det var greit at jeg klippet ham på skolen. Faren svarte at det ikke bare var greit, men at de var interessert i familieklipp, ler Ingunn Fladlid.