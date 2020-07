Triplet omsetningen på et år

Daglig leder for Strekkmetall AS forteller at han tar konkurrentene sine på pris, men hardt arbeid og miljøvennlige produkter er også en faktor for at selskapet går bra.

– Det er mye hardt arbeid, forteller Johnny Johnsen som er daglig leder for Strekkmetall AS.

Strekkmetall AS triplet omsetningen fra 2018 til 2019.

Nederst i saken finner du en tabell som viser tallene.

– Det var et bra år i fjor. Det har vært en liten nedgang i år, forteller Johnsen som tror koronapandemien har påvirket noe.

Johnny Johnsen, som er eneste ansatt i selskapet, forteller at han har stor tro på å snakke med folk direkte for å selge produktene sine.

– Jeg har ikke troa på alt dette med annonser og å være på nettet, så jeg bruker det lite. Jeg banker heller på døra til folk og presenterer produktet mitt. Det er ikke alle som jobber sånn, det er krevende, forteller Johnsen.

Strekkmetall AS er et norskeid selskap, og en del av italienske Longhi Group. Johnsen har aldri jobbet med noe liknende før, men på grunn av sitt store nettverk i Europa ble han kontaktet fra Italia hvor han ble ansatt i 2009.

– Det meste av energien vi bruker til produksjonsprosessen kommer fra eget solcelleverk. Produktene lages på fabrikker i Italia, sier Johnsen.

Grunnen til den store økningen det siste året, tror Johnsen er fordi folk er blitt enda mer opptatt av miljøet.

– Alt skal være miljøvennlig nå, så vi reklamerer med det, sier Johnsen.

– Alt er fra de samme fabrikkene i Italia. Vi produserer verdens største strekkmetall og leverer i alle farger og alle typer metaller. Vi lager på mål, så de får akkurat det de vil ha, forteller han.

Han legger også til at det er et veldig bra produkt og han kan konkurrere veldig på pris.

– Vi konkurrerer mot blant annet Kina, og hadde akkurat en leveranse til Los Angeles, legger han til.

– Metall er på vei inn. Det kommer mer og mer av det, forteller han.

Selskapet produserer cirka 32.000 kombinasjoner av strekkmetall. De lager produkter som solskjerming, filter, himling, rekkverk og sklisikre trappetrinn. I tillegg har de det nye som kalles «vertical green».

– Vertical green er en måte å plante på. Det er noen slags blomsterpotter som bygges i høyde og lenge, men er svært smale. Det er beregnet for leiligheter som ikke har så stor plass, forklarer Johnsen.

Han forteller at det passer fint om man ønsker en liten urtehage på balkongen sin.

– Hovedsakelig selger produktene til større bygninger og prosjekter, men det hender vi selger produkter til privatpersoner, slik som «Vertical green», forklarer han.

Johnny Johnsen er fornøyd med å drive for seg selv.

– Jeg er min egen herre. Jeg velger når jeg vil starte og avslutte dagen, sier han fornøyd.

– Har du tenkt å utvide?

– Ja, jeg har vel kanskje det. Nå begynner det å bli mye. Det er grenser for hvor mye man skal jobbe, men jeg får se, sier Johnsen.

(i hele tusen)