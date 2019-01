Krever svar fra kommunen

MANDAL Ekteparet Elisabeth og Søren Reidar Haugland bor i Kleven, og har friskt i minnet forrige gang idyllen i havna ble ødelagt av to minesveipere.

– Det er jo det vi frykter skal skje igjen. De skulle ligge i et par måneder, men ble liggende i flere år! Vi vil vite når denne skal flyttes, og få en garanti for at det skjer, sier ekteparet.

Lindesnes har tidligere skrevet om forferdede naboer som får utsikten ødelagt. Haugland er ikke bare frustrert over at de ikke lenger har havutsikt.

– Vi er rett og slett bekymret for smittefaren fra ventilasjonsanlegget. Når vinden kommer rett mot oss kommer det av og til en eim som ikke er fra Gismerøya, sier Søren Reidar Haugland og frykter at luften kan inneholde legionellabakterier.

– I tillegg er det en konstant støy fra ventilasjonsanlegget, noe som ikke er særlig trivelig om man skal nyte en kaffe ute i vårsola, legger Elisabeth Haugland til.

Må bestemme seg

Ekteparet er også opptatt av at reguleringsplanen for Kleven ferdigstilles, for om det er risiko for at store båter og boligrigger kan bli stående i fremtiden vil de se etter et nytt sted å bo. De har sendt en henvendelse til kommunen hvor de ber om svar på hvor lenge riggen blir liggende.

– Vi kan ikke ha det slik. Og når kommunen ikke informerer i forkant kan man plutselig komme hjem og se at vi har fått ny utsikt, sier de.

De viser til Nabolovens paragraf 2 hvor det står at «ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom». De to understreker at de er inneforstått med at de bor ved ei havn, og har ingenting i mot den vanlige havnetrafikken.

– Men å parkere slike giganter føler vi går langt utover normal havnevirksomhet, sier de.

Et halvt år – eller lenger

Havnefogd Olav Neset har mottatt henvendelsen til Haugland, men har ikke svart enda. Han vet ikke hvor lenge «Bibby Challenge» blir liggende.

– Det vet jeg ikke om noen vet. Det vi tror er at den ligger her i påvente av nytt oppdrag. Jeg tenker vi får beskjed en uke eller to før den skal gå, sier Neset.

I utgangspunktet er det tenkt at boligriggen får bli liggende et halvt år etter ankomst, altså til uti mai, men en garanti for at fartøyet fjernes da vil ikke Neset gi.

– Det kan vel kanskje bli diskutert en mulig forlengelse, men det er umulig å si nå. De som eier denne har lyst til å få inntekter på den så de jobber nok for å få den et sted der de kan sende regninger i stedet for å motta, sier han.

Neset sier de sendte ut et varsel til velforeningen i Kleven før «Bibby Challenge» kom til havna. Om det blir aktuelt med flere opplag i fremtiden kommer an på reguleringsplanen.

– Hvis den blir streng så kan man ikke drive havnevirksomhet. Det kommer også an på markedet innen shipping. Når det er godt marked så er de ute og seiler. Det avhenger av så mye. Havnestyret har investert en haug med penger i strømforsyning, og den skulle ikke stå der til pynt, sier han.

Har ikke tenkt på smitte

– Naboene er redde for eventuell smitte fra ventilasjonsanlegget, hva kan du si om det?

– Det kan jeg rett og slett ingenting om, svarer Neset.

Kommuneoverlege i Mandal, Stein Grytten, forteller at det er lite sannsynlig å bli smittet av boligriggen.

– For at det skal være legionellabakterier må det være stillestående vann i riktig temperatur. Som for eksempel i et kjøletårn, sier han.