Rolig natt for politiet

AGDER I politiloggen for natt til lørdag 21. oktober har politiet kun én hendelse registrert i sin twitterlogg:

Klokken 01.00 ble en person pågrepet ved et utested i Arendal sentrum for besittelse av elektrosjokkvåpen, samt for å ha fremsatt trusler og utført skadeverk på en politibil.

Politiets operasjonsleder oppsummerer natten som følger:

«En forholdsvis rolig natt i Agder politidistrikt. En del ordensrelaterte forhold, men ingen alvorlige skader», skriver operasjonsleder og legger til at tre personer ble kjørt til politiarresten i løpet av natten.