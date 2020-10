Senter for eldre Tidemandgården: – Vi blir som en familie vi som er her

Herdis Eriksen (79) er fast kunde hos fotterapeut Elin Larsen på Tidemandgården. Vis mer Monica Gyberg Nielsen

Senter for eldre Tidemandgården byr på mat, sosial stimuli og en rekke aktiviteter. Bygget midt i Mandal sentrum er et levende aktivitetssenter for privatpersoner, lag og foreninger.