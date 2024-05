Marcus og Martinus har blitt kalt svikere og landsforrædere fordi de representerer Sverige i Eurovision. Tvillingene synes det er ugreit.

– Vi blir for eksempel kalt for «brødrene Quisling» og sånne ting. Det synes vi er langt over streken, sier Martinus Gunnarsen i duoen Marcus og Martinus til Aftenposten.

Kommentaren de sikter til, er skrevet av Ralf Lofstad i Dagbladet. Han sier til avisen at det er humoristisk ment, og at han tar til etterretning at vitsen ikke faller i smak hos alle.

Duoen understreker at det er tradisjon å representere andre land enn sitt fødeland i Eurovision. De sier også at de håper å kunne representere Norge i konkurransen i framtiden.

– Selvfølgelig har vi lyst til det. Det er jo hjemlandet vårt, sier Marcus.