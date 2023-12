Pressens Faglige Utvalg (PFU) har konkludert med at TV 2 ikke brøt god presseskikk da de unnlot å opplyse om journalistens bindinger til Høyres pressesjef.

TV 2 var klagd inn til PFU etter at journalisten Lars Joakim Skarvøy gjorde et intervju med Høyre-leder Erna Solberg, uten at det ble opplyst om at Skarvøy er nær venn med Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen.

Pressesjefen var blant annet forlover i Skarvøys bryllup, ifølge Kampanje.

Det er den tidligere Ap-politikeren Tor-Erik Røberg-Larsen som leverte klagen. Han viser i klagen til at TV 2-journalisten har «tette, personlige bindinger» til pressesjefen uten at TV 2 opplyste om dette.

Under behandlingen av klagen i PFU tirsdag, la utvalget vekt på at det ikke var snakk om et eksklusivt intervju med Høyre-lederen. PFU pekte på at Fossens rolle som tilrettelegger for 16 intervjuer med ulike medier denne dagen, ikke var av en slik karakter at det var nødvendig for TV 2 å opplyse om relasjonen til Skarvøy.

– Jeg mener denne journalisten står i en interessekonflikt, og så håndteres denne interessekonflikten på en god måte, sa utvalgsmedlem Øyvind Kvalnes under behandlingen.

Ifølge uttalelsen til PFU er det heller ikke pekt på at innholdet i intervjuet kan reise tvil om redaksjonens uavhengighet overfor Solberg.