Fiskehjørnet AS merker svak kronekurs

Fiskehjørnet AS har økt varekostnadene med om lag én million kroner, som følge av den svake kronekursen. Vis mer Kristian van Pelt

Omsetningen til Fiskehjørnet AS øker for hvert år, men den svake kronekursen hindrer i stor grad et økt overskudd.