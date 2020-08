Milliontap og oppsigelser etter skjenkestoppen

Restaurantbransjen i Mandal risikerer milliontap og flere oppsigelser dersom restriksjonene vedvarer utover høsten. Vis mer Kristian van Pelt

For to uker siden bestemte myndighetene at tappekranene må stenge ved midnatt. Det får store konsekvenser for enkelte av utelivsaktørene i kommunen.