Herreløst avfall: Nå skal de kartlegge syndebukkene

Daglig leder i Maren, Hans Christian Hillesund, og Jonny Sveen viser frem søppel som er typisk for herreløst avfall. Hvor mange konteinere som inneholder 20 tonn, med herreløst avfall, kan de ikke si da det er så ulik vekt på for eksempel plast og dekk som leveres. Vis mer Monica Gyberg Nielsen

Nå går flere aktører sammen for å rydde kommunen for herreløst avfall. Øverst på listen over tiltak står kartleggingen av syndebukkene.